Про трагедію повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, що рятувальники після ліквідації пожежі розібрали завали.

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Будинок був новим, – Кличко

Міський голова наголосив, що будинок був новим та малозаселеним, отож в ньому на момент обстрілу було небагато людей. Постраждалих ще 10 осіб, 4 з них з травмами лікуються у медзакладах.

Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки – тому свідчення,

– зазначив Кличко.

Росіяни кажуть, що знищили "стратегічний об'єкт"

Тим часом російське міноборони, повідомляють ЗМІ держави-агресорки, цинічно звітує про знищення "чергового стратегічного об'єкта". Мовляв, у Києві вони поцілили у підприємство ракетно-космічної промисловості "Артем". Жодної згадки про потрапляння в багатоповерхівку і вбитих та поранених цивільних, звісно, немає.

Що відомо про ракетний обстріл Києва

Ввечері 28 квітня окупанти випустили 5 ракет по українській столиці.

Два влучання були у Шевченківському районі, одне з них – у багатоповерхівку.

У цей час у Києві перебували прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

В ООН та ЄС були шоковані такими діями російських військових.

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