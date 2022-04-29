О трагедии сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал, что спасатели после ликвидации пожара разобрали завалы.

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Дом был новым, – Кличко

Городской голова отметил, что дом был новым и малозаселенным, так что в нем на момент обстрела было немного людей. Пострадавших еще 10 человек, 4 из них с травмами лечатся в медучреждениях.

Киев продолжает находиться под прицелом неприятеля. Вчерашняя атака, ракеты в мирные дома – тому свидетельство,

– отметил Кличко.

Россияне говорят, что уничтожили "стратегический объект"

Между тем российское минобороны, сообщают СМИ государства-агрессора, цинично отчитывается об уничтожении "очередного стратегического объекта". Мол, в Киеве они попали в предприятие ракетно-космической промышленности "Артем". Никакого упоминания о попадании в многоэтажку и убитых и раненых гражданских, конечно, нет.

Что известно о ракетных обстрелах Киева

Вечером 28 апреля оккупанты выпустили 5 ракет по украинской столице.

Два попадания были в Шевченковском районе, одно из них – в многоэтажку.

В настоящее время в Киеве находились премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В ООН и ЕС были в шоке от таких действий российских военных.

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