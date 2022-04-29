Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі та прикріпив відео із зверненням. Кличко наголосив на тому, що Київ продовжує перебувати під прицілом ворога.

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Рятувальники ДСНС розібрали завали в багатоповерховому будинку в Шевченківському районі міста Київ. Будинок – новий і ще малонаселений, тому в ньому було заселено небагато квартир.

Що відомо про постраждалих

На щастя, загиблих внаслідок авіаудару немає. Проте 10 осіб зазнали поранень, 4 з них госпіталізували.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що усіх постраждалих доставили до лікарні у стані середньої важкості. Також вона закликала не нехтувати сигналами про повітряну тривогу, оскільки дотримання правил повітряної тривоги може врятувати життя.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в столиці поранення отримали 435 мирних жителів. На жаль, трохи більше однієї сотні мешканців Києва загинули, серед них – 4 дитини.

Символічним є те, що Генеральний секретар ООН знаходиться у Києві. Це йому Путін показав так званий "привіт", "середній палець". Мета Путіна не будинки, а життя людей,

– резюмував Віталій Кличко.

Інформація про ракетні обстріли Києва 28 квітня

Вчора ввечері, 28 квітня, окупанти двічі вдарили по Києву. Одна з ракет влучила у стратегічний об'єкт, а інша – в житловий будинок.

За словами мера Києва Віталія Кличка, ракета влучила у нижні поверхи нового будинку у Шевченківському районі.

Трохи згодом ДСНС повідомила, що внаслідок ворожої атаки з повітря по столиці постраждали 10 людей.

Важливо підкреслити, що ракети влучили у Київ під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він був шокований тим, що це сталося саме під час його перебування у столиці України.

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