Відповідні підрахунки провело агентство ООН у справах біженців. За даними УВКБ ООН, загальна цифра українців, які втекли від війни – 5 186 744 людини. Зазначається, що за квітень виїхало понад 1 151 000 українців, а у березні – 3,4 мільйона.
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Міжнародна організація з міграції ООН нарахувала понад 7,7 млн осіб, які були переміщені в межах України. Повідомляється, що майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки (включаючи тих, хто залишився в Україні).
Скільки українців втекли від війни в сусідні держави:
- Польща: 2 899 713 осіб.
- Росія: 578 255 осіб (крім того, 105 000 осіб перебралися до Росії з контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей).
- Румунія: 774 074 особи.
- Угорщина: 489 754 особи.
- Молдова: 433 214 особи.
- Словаччина: 354 329 осіб.
- Білорусь: 24 084 особи.
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