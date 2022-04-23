Помешкання можна бронювати від 0 до 3 днів до заїзду. Скористатися цією ініціативою можуть лише люди, які полишили Україну.

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Українські біженці можуть бронювати житло з великими знижками

У Booking.com розповіли, що домовилися з партнерами системи про надання українським біженцям можливості проживання зі значними знижками – від 50% до 100%. У вартість не враховуються податки та збори. Через технічні обмеження безкоштовні варіанти відображатимуть кінцеву ціну 0,01 євро.

Зауважте, що ми й наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Однак в деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, які не залежать від нас, як-от міський податок і туристичний збір,

– зазначили у Booking.com.

Для бронювання деяких помешкань може знадобитися кредитна картка. Якщо бронювання скасують, то його вартість повернуть у повному обсязі. У Booking.com наразі працюють над тим, щоб додати більше варіантів житла, які можна забронювати без кредитної картки.

Цими тарифами можуть скористатися лише біженці з України. Щоб адміністрація могла перевірити, що дійсно допомагає тим, хто цього потребує, під час реєстрації заїзду можуть попросити пред'явити посвідчення особи:

паспорт,

ID-картку,

будь-який інший документ, що підтверджує проживання в Україні.

Спеціальні тарифи вже діють на помешкання, які долучились до цієї ініціативи. Зокрема, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Північній Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Сполученому Королівстві, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії та Швейцарії.

Зверніть увагу! Booking.com не стягує жодних комісій за тарифами для українських біженців. Забронювати житло можна за посиланням.

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