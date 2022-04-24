Соответствующие подсчеты провело агентство ООН по делам беженцев. По данным УВКБ ООН, общая цифра убежавших украинцев от войны – 5 186 744 человека. Отмечается, что за апрель выехали более 1 151 000 украинцев, а в марте – 3,4 миллиона.

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Международная организация по миграции ООН насчитала более 7,7 млн человек, перемещенных в пределах Украины. Сообщается, что почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома (включая оставшихся в Украине).

Сколько украинцев убежали от войны в соседние государства

Польша: 2899713 человек.

2899713 человек. Россия: 578 255 человек (кроме того, 105 000 человек перебрались в Россию из контролируемых Россией районов Донецкой и Луганской областей).

578 255 человек (кроме того, 105 000 человек перебрались в Россию из контролируемых Россией районов Донецкой и Луганской областей). Румыния: 774 074 человека.

774 074 человека. Венгрия: 489 754 человека.

489 754 человека. Молдова: 433 214 человек

433 214 человек Словакия: 354 329 человек.

354 329 человек. Беларусь: 24 084 человека.

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