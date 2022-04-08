Українські біженці в Німеччині з 1 червня почнуть отримувати базову державну фінансову допомогу.

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Допомога передбачає медичне обслуговування, а також підтримку на більш ранніх етапах інтеграції в ринок праці.

Федеральний уряд також зробить значний внесок у витрати на житло.

До червня військові біженці з України, які звернулися до влади, вже отримують допомогу – відповідно до Закону про допомогу особам, які шукають притулку,

– йдеться у повідомленні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що рішення по базовим посібникам не покриває всіх фінансових зобов'язань земель і муніципалітетів.

Саме тому ми надамо одноразову суму у 2 мільярди євро на цей рік, 500 мільйонів з яких призначені муніципалітетам для покриття їх додаткових витрат на фінансування житла, які ще не покриваються базовими посібниками для тих, хто шукає роботу,

– заявив він.

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