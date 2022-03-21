Понад три мільйони людей вже втекли від війни

Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона очікує в ЄС декілька мільйонів біженців від війни в Україні.

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Я думаю, що ми повинні дуже добре усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть,

– сказала Бербок.

З 24-го лютого, коли Росія вторглася в Україну, нашу державу покинуло понад 3 мільйони українців. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляв, що очікується 5 мільйонів біженців з України.

Та, за оцінками очільниці МЗС Німеччини, ЄС потрібно прийняти близько 8 мільйонів українських біженців.

В ООН вже заявили, що через війну Росії проти України в Європі найбільша криза біженців з часів Другої світової війни. Всього через російсько-українську війну кількість біженців вже складає 10 мільйонів людей.

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