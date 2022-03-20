Також уже відома приблизна кількість усіх прибулих біженців. Ця публікація з'явилася у твітері Організації Об'єднаних Націй 20 березня.

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Також згадали про тих, хто залишився

В ООН також згадали й про людей, які не виїхали з України. Адже багато з них перебувають близько до лінії зіткнення та під обстрілами. Тому невдовзі вони потребуватимуть допомоги, зокрема, й міжнародних організацій. За попередніми підрахунками, допомога знадобиться щонайменше 12 мільйонам жителів країни.

Найшвидше зростаюча криза біженців у Європі з часів Другої світової війни. Понад 4 мільйонам біженців з України в найближчі місяці може знадобитися захист та допомога у сусідніх країнах,

– констатували в ООН.

Слід зауважити, що незадовго до цього також оприлюднили звіт організації по ситуації в Україні. В ньому мовилося, що через війну з Росією були змушені покинути домівки понад 23% населення України.

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