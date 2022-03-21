Более трех миллионов человек уже бежали от войны
Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она ожидает несколько миллионов беженцев от войны в Украине.
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Я думаю, что мы должны очень хорошо осознавать, что более трех миллионов человек уже убежали, но еще много, многие миллионы убегут,
– сказала Бербок.
С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, наше государство покинуло более 3 миллионов украинцев. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что ожидается 5 миллионов беженцев из Украины.
Но, по оценкам главы МИД Германии, ЕС нужно принять около 8 миллионов украинских беженцев.
В ООН уже заявили, что из-за войны России против Украины в Европе самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны. Всего из-за российско-украинской войны количество беженцев уже составляет 10 миллионов человек.
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