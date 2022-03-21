За словами Подоляка, всього в Україні людей, які покинули свої домівки є 11 – 12 мільйонів. Через війну вони поїхали зі свого дому, змушені були покинути роботу.

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Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?

– риторично запитав Подоляк.

Нагадаємо, що очікувано українці найбільше їдуть до країн-сусідок – Польщі, Словаччини, Угорщини та інших.

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