Деталі розкрила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал. Вона розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 21 березня.

Увага Із Запоріжжя виїхав 21 автобус для евакуації мешканців Маріуполя

Евакуація на Донеччині

Для евакуації людей із Маріуполя до Запоріжжя сьогодні працюватиме декілька маршрутів:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів – спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27;

У Мангушській територіальній громаді евакуація буде із села Юріївка. Місце зборів – пансіонат "Зміна".

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів – школа номер 2, вулиця Паркова, 23;

Автобуси з 8 ранку виїхали із Запоріжжя у цих напрямках. У Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту.

Ранковий брифінг Ірини Верещук за 21 березня