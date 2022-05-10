В своем телеграм-канале Президент Украины Владимир Зеленский поделился фрагментом видео со встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой.

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Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом,

– написал Зеленский.

Владимир Зеленский на встрече с министрами МИД Германии и Нидерландов / скриншот с видео Зеленского

Президент выразил надежду, что совместными усилиями удастся победить врага и вернуть территории Украины, права и свободы украинских граждан.

Анналена Бербок и Вопке Хукстра / скриншот с видео Зеленского