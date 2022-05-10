Глава МИД Германии Анналена Бербок, находясь с визитом в Украине, заявила, что ее государство стоит на одной стороне с нами. Министр посетила освобожденную от оккупации Бучу в Киевской области, сообщает 24 канал.

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Германия поможет в расследовании и разминировании

Во время визита в Бучу в Киевской области Анналена Бербок поговорила с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. По словам немецкого министра, ей стало ясно насколько важно международное расследование преступлений россиян.

Германия предоставит своих специалистов и помощь. Эти картины убитых женщин и мужчин ужасны в немецких газетах. Но совсем другие ощущения быть на месте и видеть, где наконец-то похоронены эти люди, после того как они много дней лежали прямо на улице,

– сказала Бербок.

Именно поэтому Германия не только поддерживает работу международного трибунала. Бербок с Венедиктовой обсудили еще и улучшение координации международной помощи в этом направлении.

"Необходимо оказать судебно-медицинскую помощь со стороны Германии. Мы как раз будем помогать расследовать сексуальные преступления. Мой визит и разговор с генпрокурором подтвердили, что говорится не только о помощи в сборе данных и показаний на местах в Буче. Надо, чтобы были показания тех людей, которые должны были бежать и как они пережили ужасные моменты перед бегством", – говорит немецкая министерша.

Анналена Бербок также посетила и уничтоженный россиянами Ирпень. Она подчеркнула: важно, чтобы люди смогли вернуться в город.

Надо, чтобы город был восстановлен, разминирован. Мы будем также помогать в этом разминировании, говорится и о разминировании в разных городах и селах.

– сказала она.

Снабжение оружия для Украины

Бербок заявила, что Украина не должна оставаться одна в своей борьбе. Именно поэтому Германия будет снабжать нас современным оружием.

Наша цель – это снабжение оружием и снабжение его именно в этот момент, когда происходит брутальная война, нападение на Украину. Оно означает, что не будут повторяться столь страшные преступления, которые я сегодня увидела. Такие поставки также будут способствовать тому, чтобы такие преступления никогда не повторялись нигде больше, чтобы нигде не могла погибнуть молодая женщина со своим трехмесячным ребенком.

– подчеркнул немецкий министр.

Она также обратила внимание на то, что располагает данными о количестве убитых в Украине детей с 24 февраля. Таких более 200, но информация неточна.

"Если полистать эти сведения как мать или отец, то у этого человека просто разорвется сердце. Это вызывает ответственность и мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане", – сказала Бербок.

Обучение украинских военных

По словам немецкого министра к тому, что нас уже снабдили, через несколько дней начнут еще и готовить украинских солдат. Их будут учить пользоваться передвижными гаубицами.

"Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получила самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений. Мы будем поддерживать европейскую Украину и в финансовом плане, экономическом, технологическом, политическом и так же в вопросе энергетики на длительное время", – заверила Бербок.

Как Германия поддерживает Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна будет поставлять нашему государству оружие. Ведь действия Путина не оставляют иного выбора. Также Германия будет поддерживать Украину всеми возможными способами.

Также страны ЕС согласовывают эмбарго на российские энергоносители. Ограничения должны быть введены вместе с 6 пакетом санкций Европейского Союза против России. Германия подобный шаг поддержала.

Кроме того, Германия заверила, что не будет платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Именно такое требование выдвигала Россия по прихоти Путина.

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