Важливо, що це не перший випадок скандальних дій Ренд Пола. Зараз повноважень скасувати погодження закону. Тому єдине, що йому вдасться – затягнути ухвалення на кілька днів.

Зауважте Ленд-ліз настільки вигідний, що некоректно називати його позикою, – Зеленський

Зажадав внесення поправок у закон

Пол хоче, щоб у законі передбачили створення спеціального генерального інспектора, який буде контролювати витрати військової допомоги Україні. Загалом проти цього ніхто не виступає та інші сенатори запропонували прогодувати за поправку наступного тижня.

Однак цей член Республіканської партії вимагає внесення пункту про інспектора в основний документ законопроєкту. А зараз примусове внесення змін до законопроєкту на цьому етапі може зайняти дуже багато часу. Відтак буде значно сповільнене отримання необхідної Україні допомоги.

Він єдиний, хто все гальмує

Згодом ці дії колеги прокоментував сенатор Чак Шумер. Він сказав, що "пакунок", тобто пакет допомоги, вже готовий до відправки в Україну.

Переважна більшість сенаторів по обидва боки проходу цього хочуть. Наразі є лише одна річ, яка стримує нас. Молодший сенатор із Кентуккі (Пол – 24 канал) не дає швидкому надходженню допомоги Україні,

– пояснив Шумер.

Слід зауважити, що водночас республіканець Пол каже, що зважає саме на інтереси США та їхню економіку. Мовляв, не хоче якнайшвидше надати допомогу Україні не тому, що пов'язаний із якоюсь іноземною державою.