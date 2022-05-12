Важно, что это не первый случай скандальных действий Рэнд Пола. Сейчас полномочий отменить согласование закона. Поэтому единственное, что ему удастся затянуть принятие на несколько дней.

Потребовал внесения поправок в закон

Пол хочет, чтобы в законе было предусмотрено создание специального генерального инспектора, который будет контролировать расходы военной помощи Украине. В целом против этого никто не выступает и другие сенаторы предложили прокормить за поправку на следующей неделе.

Однако этот член Республиканской партии требует внесения пункта об инспекторе в основной документ законопроекта. А сейчас принудительное внесение изменений в законопроект на этом этапе может занять очень много времени. Поэтому будет значительно замедлено получение необходимой Украине помощи.

Он единственный, кто все тормозит

Впоследствии эти действия коллеги прокомментировал сенатор Чак Шумер. Он сказал, что "пакет", то есть пакет помощи, уже готов к отправке в Украину.

Подавляющее большинство сенаторов по обе стороны прохода этого хотят. Сейчас есть только одна вещь, которая сдерживает нас. Младший сенатор из Кентукки (Пол – 24 канал) не дает быстрому поступлению помощи Украине,

– пояснил Шумер.

Следует заметить, что в то же время республиканец Пол говорит, что учитывает именно интересы США и их экономику. Мол, не хочет как можно быстрее оказать помощь Украине не потому, что связан с каким-то иностранным государством.