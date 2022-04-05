Об этом заявил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала.

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Эксперт говорит, что он неоднократно говорил, что запустившийся в 2012 году "Северный поток-1" был частью подготовки войны против Украины.

Потому что это сделало Россию менее зависимой от украинской газотранспортной системы.

– подчеркнул Умланд.

Он добавил, что новые санкции ЕС против России приветствуются, но самый болезненный вопрос с энергоносителями пока остается открытым.

"В ЕС теперь новые идеи – наложить налоги на импорт из России, чтобы хоть что-то сделать. Потому что многие страны не хотят полностью отказаться от российского газа", – сказал эксперт.

Делают ли страны ЕС реальные шаги, чтобы в будущем полностью отказаться от российского газа? Умланд на это ответил, что Германия приняла решение отойти от российского импорта и уже существенно уменьшила импорт газа, нефти и угля из РФ. Там пытаются найти альтернативных поставщиков.

Андреас Умланд: "Северный поток-1" – часть подготовки войны против Украины

Кстати, Россия цинично продолжает войну против Украины. Пока на территории нашего государства проходят боевые действия, "Северный поток-2" для страны-агрессора закрыт. Однако спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, при каких условиях "СП-2" можно реанимировать.

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