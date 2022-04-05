Про це заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу.

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Експерт каже, що він неодноразово говорив, що "Північний потік-1", який запустився в 2012 році, був частиною підготовки війни проти України.

Бо це зробило Росію менш залежною від української газотранспортної систем.. Ми не знаємо, що б могло статися, якби "Північний потік-2" запустився,

– наголосив Умланд.

Він додав, що нові санкції ЄС проти Росії вітаються, але найболючіше питання з енергоносіями поки лишається відкритим.

"В ЄС тепер нові ідеї – накласти податки на імпорт з Росії, щоб хоча б щось зробити. Бо багато країн не хочуть повністю. відмовитися від російського газу", – сказав експерт.

Чи роблять країни ЄС реальні кроки, щоб в майбутньому повністю відмовитися від російського газу? Умланд на це відповів, що Німеччина прийняла рішення відійти російського імпорту і вже суттєво зменшила імпорт газу, нафти та вугілля з РФ. Там намагаються знайти альтернативних постачальників.

Андреас Умланд: "Північний потік-1" – частина підготовки війни проти України



До слова, Росія цинічно продовжує війну проти Україну. Поки на території нашої держави відбуваються бойові дії, "Північний потік-2" для країни-агресорки закритий. Проте речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла, за яких умов "ПП-2" можна реанімувати.

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