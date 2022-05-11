Про це сказав Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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За словами президента, не випадковість, що закон про ленд-ліз для України підписали саме 9 травня.

"Я вдячний особисто Президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу та право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому", – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони.

Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно. По-перше, ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. По-друге, це прискорить постачання,

– заявив Зеленський.

Адже, як зауважив президент, тепер із ленд-лізом Президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає.

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Дивіться вечірнє звернення Зеленського за 11 травня:



Що таке ленд-ліз для України: коротко

президент США Джозеф Байден ввечері 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону.

За його словами, закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відтермінованою оплатою за використання військового озброєння США. Сам акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

Україна отримає високотехнологічну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчаннями бійців Збройних Сил України. Головним є те, що закон дозволяє президенту США не узгоджувати щоразу цю допомогу з Конгресом – це значно пришвидшить отримання зброї та іншої допомоги.

Окрім того, ленд-ліз, з-поміж іншого, передбачає розгортання військових, логістичних та промислових потужностей – як у США, так і в Україні. Американський оборонно-промисловий комплекс запустить виробництво нової техніки та зброї, що відповідатиме нашим потребам.

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