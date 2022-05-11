Об этом сказал Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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По словам президента, не случайность, что закон о ленд-лизе для Украины подписали именно 9 мая.

"Я благодарен лично Президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм. Потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны.

Хотя формально это как заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно. Во-первых, мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, это ускорит поставки,

– заявил Зеленский.

Ведь, как заметил президент, теперь с ленд-лизом Президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает.