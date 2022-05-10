Об этом 24 каналу рассказал нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. По его словам, есть самые главные приоритеты в потенциальном оружии.
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Нам нужны современные системы ПВО, – Вениславский
Вениславский отметил, что может назвать виды вооружения, которые Украина ожидает от США, поскольку это озвучил и сам президент Украины еще примерно месяц назад. Есть разные приоритеты и последовательность, в которой они нам нужны.
Одна из систем приоритетов заключается в войсках противовоздушной обороны, потому что нам необходимо "закрыть небо" таким образом, чтобы российские военные самолеты вообще не могли попасть в воздушное пространство Украины.
Это первый приоритет с точки зрения того, чтобы мы очень переломили использование Россией военно-воздушных сил,
– сообщил Вениславский.
Он отметил, что нам нужна более современная и точная ракетная техника, которая позволит на больших расстояниях поражать цели врага, в частности его логистические маршруты, которые обеспечивают переброску горюче-смазочных материалов и других резервов на оккупированные территории Украины.
"Враг более-менее безопасно себя чувствует и то условно безопасно, потому что мы и там их достаточно умело сбиваем. Я имею в виду в воздушном пространстве лишь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, частично на Юге", – сказал нардеп.
Вениславский также добавил, что в центральные районы Украины враг уже не залетает. Ни самолеты, ни вертолеты, как это было в первые дни войны. "Нам нужны современные системы ПВО для того, чтобы не дать возможности врагу прикрывать свои войска, когда мы будем контратаковать", – считает член комитета по нацбезопасности.
Что еще нужно
Нардеп пояснил, что другим приоритетом являются артиллерийские системы, в частности реактивные системы залпового огня, потому что сейчас на всей линии соприкосновения как раз прежде всего и происходят артиллерийские бои.
Когда артиллерия врага пытается поразить наши Вооруженные силы. Наши ВСУ пытаются поразить артиллерией врага, поэтому это приоритет №1. Бесспорно, артиллерия и реактивные системы залпового огня,
– рассказал он.
Вениславский, в частности, отметил, что и приоритетом является бронетехника, потому что для нас важно максимально сохранить жизнь наших военнослужащих. Бронетехника нужна для того, чтобы Украина могла эффективно контратаковать и выбивать врага с украинской земли.
Вениславский рассказал о вооружении для Украины: детали в видео 24 канала
Закон о ленд-лизе для Украины: что известно
- В США 9 мая американский президент подписал закон о ленд-лизе для Украины. Именно он позволит поставлять Украине сверхсовременное и хорошее оружие для противостояния с Россией.
- Денис Шмігаль подчеркнул, что во время Второй мировой войны именно ленд-лиз стал одним из ключевых факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.
- Также премьер-министр добавил, что теперь поставки американского оружия Украине не будут иметь никаких ограничений. Глава Минобороны в свою очередь сказал, что Россия годами не слушала слов, поэтому теперь должна слушать оружие.