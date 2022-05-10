Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне и нардеп Федор Вениславский. По его словам, окончательное принятие ленд-лиза является четким сигналом западного мира.

К теме Байден передал ручку, которой подписал ленд-лиз для Украины, конгрессвумен украинского происхождения

Символично, что именно 9 мая, – Вениславский

Член комитета по нацбезопасности отметил, что Украина чувствует поддержку, которую оказывают прежде всего США, а также Великобритания и другие страны-партнеры Запада. Обсуждаемый закон о ленд-лизе же имеет целью облегчить бюрократические процедуры, хоть "раскачивались", по мнению Вениславского, в американском правительстве примерно месяц.

Де-факто ленд-лиз уже осуществляется, потому что длится очень слаженная быстрая реакция со стороны и исполнительной, и законодательной власти США, считает нардеп. Ленд-лиз для Украины является беспрецедентным в новейшей истории, ведь подобного еще не было.

Этот закон является очень хорошим сигналом прежде всего для всех наших западных партнеров, которые понимают, что США уже однозначно понимают победу Украины в этой войне,

– отметил Вениславский.

Он добавил, что закон еще больше облегчит процедуру для Украины, поскольку не нужно будет каждый раз президенту работать над большим количеством действий. Отныне очень быстро будут поставлять новейшие образцы вооружения, которые нужны для Украины.

"Они все делают для того, чтобы победа была наиболее быстро и с нашей стороны была с наименьшими потерями. Я думаю, после закона о ленд-лизе логические решения гораздо быстрее будут принимать и в других странах НАТО, и коллективного Запада. Это очень хороший сигнал", – резюмировал член комитета по нацбезопасности.

Заметьте! США могут увеличить помощь Украине почти до 40 миллиардов долларов, хотя раньше было всего 33. За такое решение намерены проголосовать демократы.

Также Вениславский отметил, что символично, что сигнал для России Запад послал именно 9 мая, ведь хорошо, что "достаточно жалкое зрелище имеет такую закономерную реакцию". Мол, в Украине в ближайшее время будет все необходимое для того, чтобы еще более эффективно бить врага и давать мощный отпор.

Закон о ленд-лизе для Украины: что именно известно

Палата представителей одобрила документ о ленд-лизе еще 28 апреля, но исторический момент случился именно 9 мая, когда американский президент подписал закон.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что во время Второй мировой войны именно ленд-лиз стал одним из ключевых факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Также Джо Байдена поблагодарил за подписание закона о ленд-лизе и Владимир Зеленский. Украинский лидер написал, что победа обязательно будет.

Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский считает, что Байден дал символическую пощечину Путину, когда подписал ленд-лиз именно 9 мая. Мол, президент США специально затянул процесс до этой даты.

Также интересно – Вениславский оценил провальную речь Путина 9 мая: смотрите видео 24 канала