Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони та нардеп Федір Веніславський. За його словами, остаточне ухвалення ленд-лізу є чітким сигналом західного світу.

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Символічно, що саме 9 травня, – Веніславський

Член комітету з нацбезпеки зазначив, що Україна відчуває підтримку, яку надають насамперед США, а також і Велика Британія й інші країни-партнери Заходу. Обговорюваний закон про ленд-ліз же має на меті полегшити бюрократичні процедури, хоч "розгойдувалися", на думку Веніславського, в американському уряді приблизно місяць.

Де-факто ленд-ліз уже здійснюється, тому що триває дуже злагоджена швидка реакція з боку і виконавчої, і законодавчої влади США, вважає нардеп. Ленд-ліз для України є безпрецедентним у новітній історії, адже подібного ще не було.

Цей закон є дуже гарним сигналом насамперед для всіх наших західних партнерів, які розуміють, що США вже однозначно розуміють перемогу України у цій війні,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що закон ще більше полегшить процедуру для України, оскільки не потрібно буде кожного разу президентові працювати над великою кількості дій. Відтепер дуже швидко поставлятимуть новітні зразки озброєння, які потрібні для України.

"Вони все роблять для того, щоб перемога була найбільш швидко і з нашого боку була з найменшими втратами. Я думаю, після закону про ленд-ліз логічні рішення набагато швидше ухвалюватимуть і в інших країнах НАТО, і колективного Заходу. Це дуже гарний сигнал", – резюмував член комітету з нацбезпеки.

Зауважте! США можуть збільшити допомогу Україні майже до 40 мільярдів доларів, хоч раніше було лише 33. За таке рішення мають намір проголосувати демократи.

Також Веніславський відзначив, що символічно, що сигнал для Росії Захід послав саме 9 травня, адже добре, що "достатньо жалюгідне видовище має таку закономірну реакцію". Мовляв, в України найближчим часом буде все необхідне для того, щоб ще більш ефективно бити ворога та давати потужну відсіч.

Закон про ленд-ліз для України: що саме відомо

Палата представників схвалила документ про ленд-ліз ще 28 квітня, але історична мить трапилась саме 9 травня, коли американський президент підписав закон.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що під час Другої світової війни саме ленд-ліз став одним з ключових факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом.

Також Джо Байденові подякував за підписання закону про ленд-ліз і Володимир Зеленський. Український лідер написав, що перемога обов'язково буде.

Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Байден дав символічний ляпас Путіну, коли підписав ленд-ліз саме 9 травня. Мовляв, президент США спеціально затягнув процес до цієї дати.

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