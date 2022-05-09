Чому Байден затягував з підписанням ленд-лізу

Про це 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. Нагадаємо, що ленд-ліз у Сполучених Штатах підтримали ще 28 квітня.

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Однак президент США Джо Байден вирішив підписати закон саме 9 травня. На думку Піонтковського, він спеціально затягнув це аж до цієї дати.

Це додатковий символічний ляпас Володимиру Путіну,

– підкреслив російський публіцист.

За його словами, по Путіну вже й завдавали низку "ударів". Мовиться про підтримку України усім цивілізованим світом.

Зауважимо, що у Росії традиційно відсвяткували "9 травня" і навіть провели парад із залишками вцілілої техніки. На параді очільник Кремля Володимир Путін виступив із промовою та видав нові нісенітниці, зокрема, щодо НАТО й про "братні народи".

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