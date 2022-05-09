Чому Байден затягував з підписанням ленд-лізу
Про це 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. Нагадаємо, що ленд-ліз у Сполучених Штатах підтримали ще 28 квітня.
Актуально Історична мить: Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Однак президент США Джо Байден вирішив підписати закон саме 9 травня. На думку Піонтковського, він спеціально затягнув це аж до цієї дати.
Це додатковий символічний ляпас Володимиру Путіну,
– підкреслив російський публіцист.
За його словами, по Путіну вже й завдавали низку "ударів". Мовиться про підтримку України усім цивілізованим світом.
Зауважимо, що у Росії традиційно відсвяткували "9 травня" і навіть провели парад із залишками вцілілої техніки. На параді очільник Кремля Володимир Путін виступив із промовою та видав нові нісенітниці, зокрема, щодо НАТО й про "братні народи".
Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
- Сполучені Штати Америки підтримали ленд-ліз для України ще 28 квітня. До того таку програму використовували ще під час Другої світової війни.
- Палата Представників США проголосувала за ленд-ліз для України з розгромним результатом. "За" – 417 голосів. "Проти" – лише 10.
- Процедура ленд-лізу фактично дозволяє "дарувати" озброєння. Країни-одержувачі зобов'язуються здійснити виплату пізніше.
- Ленд-ліз передбачає, зокрема, скорочення бюрократичної складової, що значно пришвидшить передачу Україні зброї та інших важливих поставок.
- Відтепер Україна зможе надавати США список необхідної зброї, а Штати зможуть постачати українським захисникам танки, літаки системи ППО тощо.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що рішення Білого дому постачати Збройним Силам України зброю означає одне – США впевненні у перемозі нашої держави.
- На думку міністра оборони України, ленд-ліз – це фактично участь у війні, але без війська.