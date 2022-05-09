З трибуни диктатор вкотре повторив пропагандистські тези про "єдиний радянський народ", а також назвав війну, яку розв'язав на території України, "захистом людей Донбасу", пише 24 канал.

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Путін не оголосив мобілізацію

Варто зазначити, що слова "війна" Путін так ні разу й не вжив. Попри всі погрози, які звучали раніше, він її офіційно не оголосив Україні, а тому термін "спецоперація" надалі актуальний для Росії.

Однак це означає, що відкритої загальної мобілізації до російського війська провести неможливо. Як передбачали експерти, диктатор злякався, що це викличе занепокоєння серед громадян.

Путін вкотре зганьбився та зазнав провалу, з кожним днем його поразка в Україні стає ближчою.

Зверніть увагу! Парад на Красній площі показав, що офіційно оголошувати війну просто нічим. Відсутність адекватної наземної техніки та авіації лише свідчить про демілітаризацію Росії.

Війна Росії проти України: коротко

Путін 24 лютого почав повномасштабну війну проти України, назвавши її "спецоперацією".

Бойові дії тривають вже 75 днів і за цей час російські військові зазнали вже не одної поразки.

Збройні Сили України станом на понеділок, 9 травня, знищили близько 25 650 загарбників.

Втрати ворога у техніці

танків – 1 145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

засоби ППО – 87;

літаків – 199;

гелікоптерів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 970;

кораблі /катери – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальна техніка – 41.

Ситуація на фронті: головні напрямки

Найбільш активними 8 травня росіяни були на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи та поповнює запаси. Окупанти роблять усе, щоб утримати свої позиції та не допустити ЗСУ до державного кордону.

На Ізюмському напрямку противник готується до наступу.

На Донецькому напрямку російські війська хочуть встановити повний контроль над Попасною та Рубіжним, а також атакувати Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку.

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