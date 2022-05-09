С трибуны диктатор в очередной раз повторил пропагандистские тезисы о "едином советском народе", а также назвал войну, развязанную на территории Украины, "защитой людей Донбасса", пишет 24 канал.

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Путин не объявил мобилизацию

Следует отметить, что слова "война" Путин так ни разу и не употребил. Несмотря на все звучавшие ранее угрозы, он ее официально не объявил Украине, а потому термин "спецоперация" в дальнейшем актуален для России.

Однако это означает, что открытой всеобщей мобилизации в российские войска провести невозможно. Как предполагали эксперты, диктатор испугался, что это вызовет беспокойство среди граждан.

Путин в очередной раз опозорился и потерпел провал, с каждым днем его поражение в Украине становится ближе.

Обратите внимание! Парад на Красной площади показал, что официально объявлять войну просто нечем. Отсутствие адекватной наземной техники и авиации свидетельствует о демилитаризации России.

Война России против Украины: коротко

Путин 24 февраля начал полномасштабную войну против Украины, назвав ее "спецоперацией".

Боевые действия продолжаются уже 75 дней и за это время российские военные потерпели уже не одно поражение.

Вооруженные Силы Украины на понедельник, 9 мая, уничтожили около 25 650 захватчиков.

Потери врага в технике

танков – 1 145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 970;

корабли/катера – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальная техника – 41.

Ситуация на фронте: главные направления

Наиболее активными 8 мая россияне были на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг перегруппирует подразделения и пополняет запасы. Оккупанты делают все, чтобы удержать свои позиции и не допустить ВСУ в государственную границу.

На Изюмском направлении противник готовится к наступлению.

На Донецком направлении российские войска хотят установить полный контроль над Попасной и Рубежным, а также атаковать Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

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