С трибуны диктатор в очередной раз повторил пропагандистские тезисы о "едином советском народе", а также назвал войну, развязанную на территории Украины, "защитой людей Донбасса", пишет 24 канал.

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Путин не объявил мобилизацию

Следует отметить, что слова "война" Путин так ни разу и не употребил. Несмотря на все звучавшие ранее угрозы, он ее официально не объявил Украине, а потому термин "спецоперация" в дальнейшем актуален для России.

Однако это означает, что открытой всеобщей мобилизации в российские войска провести невозможно. Как предполагали эксперты, диктатор испугался, что это вызовет беспокойство среди граждан.

Путин в очередной раз опозорился и потерпел провал, с каждым днем его поражение в Украине становится ближе.

Война России против Украины: коротко

  • Путин 24 февраля начал полномасштабную войну против Украины, назвав ее "спецоперацией".
  • Боевые действия продолжаются уже 75 дней и за это время российские военные потерпели уже не одно поражение.
  • Вооруженные Силы Украины на понедельник, 9 мая, уничтожили около 25 650 захватчиков.

Потери врага в технике

  • танков – 1 145;
  • боевых бронированных машин – 2764;
  • артиллерийских систем – 513;
  • РСЗО – 185;
  • средства ПВО – 87;
  • самолетов – 199;
  • вертолетов – 158;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 970;
  • корабли/катера – 12;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
  • специальная техника – 41.

Ситуация на фронте: главные направления

Наиболее активными 8 мая россияне были на Слобожанском и Донецком направлениях.

  • На Слобожанском направлении враг перегруппирует подразделения и пополняет запасы. Оккупанты делают все, чтобы удержать свои позиции и не допустить ВСУ в государственную границу.
  • На Изюмском направлении противник готовится к наступлению.
  • На Донецком направлении российские войска хотят установить полный контроль над Попасной и Рубежным, а также атаковать Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

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