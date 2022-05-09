С трибуны диктатор в очередной раз повторил пропагандистские тезисы о "едином советском народе", а также назвал войну, развязанную на территории Украины, "защитой людей Донбасса", пишет 24 канал.
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Путин не объявил мобилизацию
Следует отметить, что слова "война" Путин так ни разу и не употребил. Несмотря на все звучавшие ранее угрозы, он ее официально не объявил Украине, а потому термин "спецоперация" в дальнейшем актуален для России.
Однако это означает, что открытой всеобщей мобилизации в российские войска провести невозможно. Как предполагали эксперты, диктатор испугался, что это вызовет беспокойство среди граждан.
Путин в очередной раз опозорился и потерпел провал, с каждым днем его поражение в Украине становится ближе.
Война России против Украины: коротко
- Путин 24 февраля начал полномасштабную войну против Украины, назвав ее "спецоперацией".
- Боевые действия продолжаются уже 75 дней и за это время российские военные потерпели уже не одно поражение.
- Вооруженные Силы Украины на понедельник, 9 мая, уничтожили около 25 650 захватчиков.
Потери врага в технике
- танков – 1 145;
- боевых бронированных машин – 2764;
- артиллерийских систем – 513;
- РСЗО – 185;
- средства ПВО – 87;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 158;
- автомобильной техники и автоцистерн – 970;
- корабли/катера – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
- специальная техника – 41.
Ситуация на фронте: главные направления
Наиболее активными 8 мая россияне были на Слобожанском и Донецком направлениях.
- На Слобожанском направлении враг перегруппирует подразделения и пополняет запасы. Оккупанты делают все, чтобы удержать свои позиции и не допустить ВСУ в государственную границу.
- На Изюмском направлении противник готовится к наступлению.
- На Донецком направлении российские войска хотят установить полный контроль над Попасной и Рубежным, а также атаковать Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.
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