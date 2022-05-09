Мнимая победа Кремля

В то время, когда российская армия убивает гражданское население Украины, в Москве проходит парад. Россияне вышли похвастаться победой над нацизмом, хотя показали, что сами – гораздо хуже гитлеровцев, пишет 24 канал.

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В этом году Кремлю хвастаться нечем. Планы Владимира Путина по трехдневному захвату Украины провалились полностью. Пока россияне отмечают "победобесие", их военные несут огромные потери в Украине. "Победа" – лишь в больном воображении Кремля. Ведь в Украине им не удалось продвинуться – россиян вытеснили из Киева и северных областей. Вскоре Вооруженные Силы отобьют оккупантов с Юга и Востока. Победа Украины – лишь вопрос времени. А вот России больше не на что надеяться.

Путин бряцает остатками оружия

На парад в 2022 году согнали гораздо меньше техники, чем в прошлом году. Так, нет ни тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", ни машин инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", ни зенитного комплекса "Панцирь-С". Ведь все это оружие сейчас находится в Украине. Значительную часть наши бойцы уже превратили в лом.

Меньше на параде и военных. Ведь более 25,6 тысячи погибли в Украине, еще тысячи – ранены. Поэтому подыгрывают Путину в этом году меньше бойцов.



В Москве стартовал позорный военный парад / Скриншот из видео

Парад без авиации

Чтобы хоть чем-то впечатлить людей, "изюминкой" путинского парада должен был стать воздушный командный пункт Ил-80, который называют самолетом "судного дня". Он предназначен для перевозки российского руководства в случае ядерной войны. По данным Reuters, так Путин хотел послать сигнал Западу и в очередной раз напомнить, что имеет ядерное оружие.

Однако и это не суждено. Воздушную часть парада отменили из-за якобы "плохой погоды".

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Обратите внимание! В этом году Кремль удосужился только на парад в Москве. Ведь во многих других крупных городах России не будет ни техники, ни военных. Ходить по площадям заставят пожарных или детей.

Речь Путина снова усыпана пропагандой

Глава Кремля традиционно начал свою речь с чуши о "едином советском народе" и "исторических землях". Жестокую войну в Украине и убийства гражданских он назвал "защитой людей Донбасса". В больном воображении Путина россияне находятся на своей территории и "борются вместе с населением Донбасса". Похоже, агрессор "забыл" сказать, что использует мужчин с украинского Донбасса как пушечное мясо.

По словам Путина, в параде якобы участвуют военные, прибывшие из Донецка и Луганска.

Войну в Украине, или как он говорит "спецоперацию", агрессор объяснил традиционной пропагандой, которая не имеет никакого подтверждения. Мол, НАТО "готовилось к наступлению", Киев говорил о "покупке" ядерного оружия и другие подобные глупости.

К агрессору не приехал даже Лукашенко

Позориться вместе с Путиным не захотел ни один мировой лидер. Удивляет то, что даже марионетка Кремля – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал. Кстати, Дмитрий Песков оправдывался, что это, мол, они "никого не пригласили на парад, потому что дата не юбилейная".

Во сколько обошелся парад

Российские власти не говорят, сколько бюджетных денег выделили на "шоу" на Красной площади. Однако российские СМИ пишут, что лишь услуги диктора обошлись в 500 тысяч рублей. Кроме того, на 68 миллионов рублей закупили георгиевские ленты, флаги, воздушные шарики и пропагандистские брошюрки.

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