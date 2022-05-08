Глава кремля разослал "приветствие" постсоветским странам, но даже и квазиобразованием в Украине и Грузии. И даже собственно Украине и Грузии, об этом говорится на сайте российского диктатора.

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И что там говорит кремлевский диктатор

Пока весь цивилизованный мир 8 мая вспоминает память жертв самой кровавой войны в истории человечества, в России "победоносие" набирает обороты.

Глава кремля цинично вспомнил о каком-то мифическом "братстве" и "дружбе". Отдельно Путин прислал "приветствие" квазиреспубликам и его вожакам, где не менее позорно сравнил террористов и оккупантов с боровшимися против нацизма.

Свое "приветствие" кремлевский диктатор направил лидерам и народам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. "Письмо" от Путина получили квазиобразования в Грузии и Украине. Однако наиболее циничным является "Приветствие" народам Грузии и Украины.

Путин даже "обратился" к украинским ветеранам Второй мировой. Убийца их внуков и правнуков не обошелся без своих традиционных измышлений о "нацизме в Украине".

Отдельно на сайте Кремля опубликовали еще более циничное обращение "к ветеранам и украинцам", где Путин просто пробил дно, пожелав украинцам "мирного и справедливого будущего".