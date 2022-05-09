Уявна перемога Кремля

У той час, коли російська армія вбиває цивільне населення України, у Москві відбувається парад. Росіяни вийшли похизуватися перемогою над нацизмом, хоча показали, що самі – набагато гірші від гітлерівців, пише 24 канал.

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Цього року Кремлю хизуватися нічим. Плани Володимира Путіна щодо триденного захоплення України провалилися вщент. Поки росіяни відзначають "побєдобєсіє", їхні військові зазнають величезних втрат в Україні. "Перемога" – лише у хворій уяві Кремля. Адже в Україні їм не вдалося просунутися – росіян витіснили з Києва та північних областей. Невдовзі Збройні Сили відіб'ють окупантів із Півдня та Сходу. Перемога України – лише питання часу. А от Росії більше нема на що сподіватися.

Путін брязкає залишками зброї

На парад у 2022 році зігнали набагато менше техніки, аніж минулого року. Так, нема ні важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек", ні машин інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення ", ні зенітного комплексу "Панцир-С". Адже уся ця зброя зараз перебуває в Україні. Значну частину наші бійці вже перетворили на брухт.

Менше на параді й військових. Адже понад 25,6 тисячі загинули в Україні, ще тисячі – поранені. Тому підіграють Путін цього річ менше бійців.



У Москві стартував ганебний військовий парад / Скриншот з відео

Парад без авіації

Аби хоч чимось вразити людей, "родзинкою" путінського параду мав стати повітряний командний пункт Іл-80, який називають літаком "судного дня". Він призначений для перевезення російського керівництва у випадку ядерної війни. За даними Reuters, так Путін хотів надіслати сигнал Заходу і вкотре нагадати, що має ядерну зброю.

Однак і це не судилося. Повітряну частину параду скасували через нібито "погану погоду". Хоча насправді небо над Кремлем було ясним та сонячним.



У Москві було сонячно / Скриншот з відео



Так виглядає "погана погода" на думку Пєскова / Скриншот з відео

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Зверніть увагу! Цього року Кремль спромігся лише на парад у Москві. Адже у багатьох інших великих містах Росії не буде ні техніки, ні військових. Ходити площами змусять пожежників або дітей.

Промова Путіна знову всипана пропагандою

Очільник Кремля традиційно розпочав свою промову з нісенітниць про "єдиний радянський народ" та "історичні землі". Жорстоко війну в Україні та вбивства цивільних він назвав "захистом людей Донбасу". У хворій уяві Путіна росіяни перебувають на своїй території та "борються разом з населенням Донбасу". Схоже, агресор "забув" сказати, що використовує чоловіків з українського Донбасу як гарматне м'ясо.

За словами Путіна, у параді нібито беруть участь військові, які прибули з Донецька та Луганська.

Війну в Україні, або як він каже "спецоперацію", агресор пояснив традиційною пропагандою, яка не має жодного підтвердження. Мовляв, НАТО "готувалося на наступу", Київ говорив про "купівлю" ядерної зброї та інші схожі нісенітниці.

Очільник Кремля не оголосив війну

Свою промову Путін завершив досить швидко. Ймовірно, запас пропаганди та фейків вже вичерпався. Попри прогнози, політик не зробив офіційного оголошення війни. Тому й відкритої мобілізації в Росії проводити не будуть.

До агресора не приїхав навіть Лукашенко

Ганьбитися разом з Путіним не захотів жоден світовий лідер. Дивує те, що навіть маріонетка Кремля – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко – не приїхав. До речі, Дмитро Пєсков виправдовувався, що це, мовляв, вони "нікого не запросили" на парад, бо "дата не ювілейна".

У скільки обійшовся парад

Російська влада не каже, скільки бюджетних грошей виділили на "шоу" на Червоній площі. Однак російські ЗМІ пишуть, що лише послуги диктора обійшлися у 500 тисяч рублів. Крім того, на 68 мільйонів рублів закупили георгіївські стрічки, прапори, повітряні кульки та пропагандистські брошурки.

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