Наголосили, що на марш вийшли ґвалтівники та вбивці. Це пропагандистське шоу, яке не має нічого спільного з перемогою у Другій світовій.

До теми Помпезність на кістках: у Москві проходить військовий парад, але без авіації

Маршують воєнні злочинці

У МЗС прокоментували, що світ сьогодні дуже добре бачить, хто маршує Красною площею. Потрібно прийняти факт, якою насправді є російська армія. 8 років тому вона розв'язала війну на Донбасі, а 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабний напад на Україну.

Російські солдати – це воєнні злочинці, які не мають поняття про честь. Вони ґвалтують та варварськи вбивають жінок та чоловіків, дітей та людей похилого віку, і навіть домашніх тварин,

– наголосили дипломати.

У той час, коли одна частина солдат йде маршем у Москві, інша – б'є ракетами по житлових кварталах, лікарнях та пологових будинках, театрах та бібліотеках. Загарбники розграбовують і знищують тимчасово окуповані міста та села в Україні.

Росія десятиріччям готувалась до війни

Поки світ десятиріччями повторював "Ніколи знову" й прагнув не допустити нової трагедії, російська пропаганда готувала світ до нової війни. Росіян лякали міфічною загрозою від Заходу та переписували історію. Вони маніпулювали та виправдовували злочини радянського режиму. Окупанти маскували під "патріотичне виховання" тотальну мілітаризацію суспільства. Це пояснює, що аж 70% громадян цієї країни підтримують путінську війну.

У МЗС наголосили, що світ ніколи не забуде злочини Росії. Вона зруйнувала систему міжнародної безпеки. Це держава-агресор, яка тероризує весь світ. Разом ми маємо зупинити її.

Як проходить парад

На Червоній площі вранці 9 травня стартувало традиційне побєдобєсіє. Влаштували свято на кістках.

Росія стягнула залишки своєї техніки, яку не встигла втратити в Україні. Примітно, що повітряну частину параду скасували.

Цікаво – Чого чекати від Путіна впродовж 9 травня: