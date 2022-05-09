Родичі російських солдат скаржаться, що з роботою погано через санкції. Однак громадяни країни-агресорки, схоже, не вміють аналізувати, тому звинувачують у всіх негараздах Україну. Обурюються через жорсткий опір окупантам.

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Парад ганьби

Вже й самі росіяни розуміють, що парад, який влаштовують на Червоній площі, означає не перемогу, а ганьбу. Вони називають його позорним.

Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна,

– сказала родичка окупанта.

Попри негаразди, причинно-наслідкових зв'язків жінка не розуміє. Вона питає солдата, чи смажать вони шашлики, та цинічно радить їх робити "хохляцькими".

"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – говорить жінка.

Як пройшов парад в держави-агресорки

У Росії 9 травня відбулись військові паради. На Червону площу стягнули залишки техніки та особового складу, щоб показати уявну помпезність. Це дійство також можна назвати шабашем або святом на кістках.

До слова, авіашоу у небі не було – ні в Москві, ні в інших містах. Росіянам нарозказували про погану погоду. Щоправда, всі розуміють, насправді через втрати в Україні держава-агресорка, ймовірно, вже не має що показувати.

Аналітики припускали, що Путін на параді може офіційно оголосити війну Україні та мобілізацію, але цього не сталось.

У МЗС України вже відреагували на московський парад, наголосивши, що агресор вивів на площу ґвалтівників та мародерів. Це пропагандистське шоу, яке нічого спільного з перемогою у Другій світовій точно не має.

До теми – парад у Москві пройшов без авіації: