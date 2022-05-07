Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів, яка просто вражає жорстокістю.

До речі Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення України

Окупанти хизуються вбивством жінок

У телефонній розмові російський командир розповідає жінці, як загарбники вбили матір на очах дітей.

Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили,

– сказав окупант.

Не менше шокує і реакція його дружини. Вона абсолютно спокійно сприймає цей злочин, навіть виправдовуючи його.

"Конечно, она считается… тоже враг", – додала росіянка.

В СБУ додають, мізки росіян настільки промиті, що в них з'являються думки, мовляв, кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. Потім громадяни держави-агресорки ще дивуються, чому "местное население озлоблено".

Інша перехоплена СБУ розмова

Це вже далеко не перша перехоплена шокуюча розмова. Наприклад, контрактник Іван Клименко у розмові з матір'ю теж відзначився жорстокістю. Він пригрозив хімічною атакою "Азовсталі" у Маріуполі. Також цинічно додав, що "треба всіх убивати: і дітей, і жінок. Усіх поспіль". Окупант має бажання "витравити всю Україну аж до Львова. Щоб її не було на карті".

Далі військовий намірився з ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців. При цьому мати окупанта толерує звірські наміри свого сина.

До речі, Клименко запереживав, коли дізнався, що СБУ перехопила його розмову. У листуванні він вже просив друзів, переглянути цю інформацію. Боявся, що в Росії його за такі висловлювання засудять. Іван гуглив статті кримінального кодексу Росії, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує. До слова, в СБУ порадили йому загуглити, скільки років світить за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.

Може зацікавити – Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в Маріуполі: