Зокрема, це стосується розмови окупанта Івана Клименка з матір'ю. Він є прихильником нацизму і заявляв, що Україну та українців потрібно стерти з обличчя землі.

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Він дізнався, що СБУ перехопила й оприлюднила його розмову і дуже переживає з цього приводу, запитуючи думку своїх друзів:

– Привіт, Поліна! Глянь, будь ласка, що там про мене СБУ в ютуб виклала.

– Запис дзвінка з твоєю матір'ю, в якому ти кажеш, що всіх переб'єш і вб'єш. Що ти є*лан і таких, як ти, треба віддати на міжнародний суд. Це м'яко кажучи. Там твої фото, дані.

Інший друг теж не надто його підтримав й запитав нащо він йому взагалі написав. Також він заявив, що попереджав його про те, що служба в армії – не жарти й потрібно думати, що говориш і що пишеш.

Наразі Іван гуглить статті кримінального кодексу Росії, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму. У СБУ порадили йому загуглити, скільки років "світить" за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.

Переписка окупанта з друзями: скриншоти СБУ

Чим "відзначився" окупант Іван Клименко

Контрактник із російської глибинки Іван Клименко служить у Другій гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії, яка вважається елітою збройних сил Росії й завжди бере участь у військових парадах у Москві. Він має декілька сторінок у соціальних мережах, частина з яких під фейковими іменами. Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Під час розмови з його матір'ю, яку перехопила СБУ, окупант грозився стерти українців з обличчя землі. Зокрема жінок та дітей. Також він казав, що мріє вирізати свастику на лобі вбитих українців.

Нам треба всіх вбивати: і дітей та жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти,

– сказав він.

Останні перехоплені розмови СБУ:

У бесіді з родичем росіянин розповів, що в його полку не залишилося жодного справного танку. Останню робочу техніку він особисто зламав разом зі своїм напарником, щоб їх не відправили на фронт.

Окупант, який перебуває під Ізюмом, розповів, що російські військовослужбовці більше не хочуть іти в наступ. Але їхнє керівництво погрожує відмовникам розстрілом.

У Запорізькій області перехопили розмову, де один окупант пояснює другому, чому так довго везуть тіла загиблих. Померлих росіян забирають невеликими партіями, щоб приховати втрати.

Росіянин, який зараз перебуває в Україні, вигадав новий спосіб, як втекти додому. Він вирішив пошкодити собі якусь із кінцівок й повідомити командуванню, що начебто отримав уламкове "поранення".

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