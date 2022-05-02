Про деморалізованих окупантів розповіли в Службі безпеки України, яка перехопила розмову російського бойовика зі своїм батьком.

Важливо Не діють навіть погрози розстрілу: окупанти масово відмовляються наступати на Харківщині

У розмові з батьком з Росії син повідомив, що в його полку не залишилося жодного справного танку. Останній робочий танк окупант разом із напарниками зламав, побоюючись, що доведеться їхати на фронт. За словами росіянина, з полку окупантів поїхали броньовані машини – і повернулися з пораненими та загиблими.

Розмова окупанта, який зламав власний танк: дивіться відео

У нас у полку один танк залишився. Ми свій танк коротше з ранку зламали самі, щоб не їхати. БТРи без нас поїхали і там три "двохсоті" і багато "трьохсотих" у важкому стані,

– розповів окупант батьку.

Батько перепитав у росіянина, чи це означає, що полк не має на чому їхати в бій та отримав ствердну відповідь. На записі чутно, що батько загарбника залишився задоволеним розгромленою колоною.

За словами російського окупанта, на початку війни в полку було 10 танків. В результаті залишився лише 1 – і той зламали самі росіяни, які не хотіли їхати в пекло на передову.

Радий батько ж порадив росіянам здати несправний танк на брухт.

І правильно говорить. Адже за останніми даними, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків. І вони не зупиняться, поки повністю не очистять нашу землю!

– написали в СБУ.

Росіяни бояться воювати з українськими захисниками

З кожним днем у росіян падає бойовий дух – окупанти вже не хочуть воювати з українцями, які нещадно знищують військову силу бойовиків.

Так СБУ перехопила розмову окупантів, де повідомляється – підрозділ росіян відмовився атакувати позиції ЗСУ на Харківщині. Не переконали воювати навіть погрози розстрілу з боку начальства – окупанти бояться українців більше за смерть.

Раніше повідомлялося, що росіяни зовсім не хочуть приходити до військкоматів попри оголошення про мобілізацію. Масштабного процесу мобілізації в областях Росії не вдалося запустити, тому експерти попереджають – країна-агресор може вдатися до провокацій, щоб підняти кількість військових.

Також з'явилася інформація, що Володимир Путін анонсує масштабну мобілізацію на 9 травня, під час параду.

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