О деморализованных оккупантов рассказали в Службе безопасности Украины, которая перехватила разговор российского боевика со своим отцом.

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В разговоре с отцом из России сын сообщил, что у его полка не осталось ни одного исправного танка. Последний рабочий танк оккупант вместе с напарниками сломал, опасаясь, что придется ехать на фронт. По словам россиянина, из полка оккупантов уехали бронированные машины – и вернулись с ранеными и погибшими.

Разговор оккупанта, сломавшего собственный танк: смотрите видео

У нас в полку один танк остался. Мы свой танк короче с утра сломали сами, чтобы не уезжать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотые" и много "трехсотых" в тяжелом состоянии,

– рассказал оккупант отцу.

Отец переспросил у россиянина, значит ли, что полку не на чем ехать в бой, и получил утвердительный ответ. На записи слышно, что отец захватчика остался доволен разгромленной колонной.

По словам российского оккупанта, в начале войны в полку было 10 танков. В результате остался только 1 – и тот сломали сами россияне, которые не хотели ехать в ад на передовую.

Довольный отец посоветовал россиянам сдать неисправный танк на металлолом.

И правильно говорит. Ведь по последним данным, украинские защитники уничтожили более тысячи вражеских танков. И они не остановятся, пока полностью не очистят нашу землю!

– написали в СБУ.

Россияне боятся воевать с украинскими защитниками

С каждым днем у россиян падает боевой дух – оккупанты уже не хотят воевать с украинцами, которые беспощадно уничтожают военную силу боевиков.

Так СБУ перехватила разговор оккупантов, где сообщается – подразделение россиян отказалось атаковать позиции ВСУ в Харьковской области. Не убедили воевать даже угрозы расстрела со стороны начальства – оккупанты боятся украинцев больше смерти.

Ранее сообщалось, что россияне совсем не хотят приходить в военкоматы, несмотря на объявление о мобилизации. Масштабного процесса мобилизации в областях России не удалось запустить, поэтому эксперты предупреждают – страна-агрессор может прибегнуть к провокациям, чтобы поднять количество военных.

Также появилась информация, что Владимир Путин анонсирует масштабную мобилизацию на 9 мая во время парада.

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