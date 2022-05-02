Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів, під час якої виявилося, що загарбники втрачають останні краплі бойового духу. Росіянин, який розмовляє з іншим окупантом, розповів, що його підрозділ відмовився наступати на територію Харківської області, боячись українських військових.

Важливо Евакуйовані маріупольці в Запоріжжі, а на Одещині 3 раз підірвали міст: основне за 68 день війни

Окупант, який перебуває під Ізюмом, заявив своєму співрозмовнику, що військові Росії не хочуть більше іти в наступ. Натомість начальство окупантів погрожує пристрелити тих, хто хоче писати відмовну.

Ми, коротше... відмовилися від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають загалом жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти,

– скаржиться росіянин на Харківщині.

Російський окупант розказав, що загарбники масово відмовляються від участі в боях у Харківській області: дивіться відео перехоплення

Сам він визнав – російських солдатів відправляють на поле бою як гарматне м'ясо. За словами окупанта, на передовій зараз є тільки артилерія, і відправляти людей туди – самогубство для росіян.

Ну вони прямо на передову відправляють, в саму дупу. І нас на м'ясо... А там сидить чисто артилерія... а під артилерію лізти - це взагалі п*здець,

– розповів російський загарбник.

Попри погрози розстрілу росіяни вже ж відмовляються від участі в бойових діях – схоже, стійкість та нещадність українських воїнів щодо загарбників змушує окупантів тікати попри військовий "кодекс честі".

У Службі безпеки України порадили російському окупанту думати головою перед тим, як лізти на чужу землю – бо в гіршому випадку можна залишитися і без голови.

Краще б він подумав своєю головою ще раніше: не тільки на передову, а й в Україну загалом не варто було "лезть",

– написали у відомстві.

Росіяни не хочуть воювати в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни зовсім не хочуть приходити до військкоматів попри оголошення про мобілізацію. Масштабного процесу мобілізації в областях Росії не вдалося запустити, тому експерти попереджають – країна-агресор може вдатися до провокацій, щоб підняти кількість військових.

Також з'явилася інформація, що Володимир Путін анонсує масштабну мобілізацію на 9 травня, під час параду.

Дивіться також: Росія сама обстріляла село у Брянській області, а звинуватила Україну: перехоплення розмови окупанта