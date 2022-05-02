Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов, во время которого оказалось, что захватчики теряют последние капли боевого духа. Говорящий с другим оккупантом россиянин рассказал, что его подразделение отказалось наступать на территорию Харьковской области, боясь украинских военных.

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Находящийся под Изюмом оккупант заявил своему собеседнику, что военные России не хотят больше идти в наступление. Вместо этого начальство оккупантов угрожает пристрелить тех, кто хочет писать отказную.

Мы, короче... отказались от этой ху*ни, понял? И нас здесь держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять,

– жалуется россиянин в Харьковской области.

Российский оккупант рассказал, что захватчики массово отказываются от участия в боях в Харьковской области: смотрите видео перехвата

Сам он признал – российских солдат отправляют на поле боя как пушечное мясо. По словам оккупанта, на передовой сейчас есть только артиллерия, и отправлять людей туда – самоубийство для россиян.

Ну они прямо на передовую отправляют, в самую задницу. И нас на мясо... А там сидит чисто артиллерия... а под артиллерию лезть – это вообще п*здец,

– рассказал российский захватчик.

Несмотря на угрозы расстрела, россияне уже отказываются от участия в боевых действиях – похоже, стойкость и беспощадность украинских воинов в отношении захватчиков заставляет оккупантов бежать, несмотря на военный "кодекс чести".

В Службе безопасности Украины посоветовали российскому оккупанту думать головой перед тем, как лезть на чужую землю – потому что в худшем случае можно остаться и без головы.

Лучше бы он подумал своей головой еще раньше: не только на передовую, но и в Украину вообще не стоило "лезть",

– написали в ведомстве.

Россияне не хотят воевать в Украине

Ранее сообщалось, что россияне совсем не хотят приходить в военкоматы, несмотря на объявление о мобилизации. Масштабного процесса мобилизации в областях России не удалось запустить, поэтому эксперты предупреждают – страна-агрессор может прибегнуть к провокациям, чтобы поднять количество военных.

Также появилась информация, что Владимир Путин анонсирует масштабную мобилизацию на 9 мая во время парада.

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