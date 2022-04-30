Популярний метод самострілу у ноги уже не діє, тож тепер окупанти готові буквально "забивати" собі у тіло уламки. Про це свідчить чергове перехоплення СБУ розмови російського військового зі своєю дівчиною.

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Як росіяни намагаються втекти з України додому

Росіянин, який зараз бере безпосередню участь у війні проти України, вигадав новий спосіб, як йому втекти додому. Він вирішив пошкодити собі якусь із кінцівок й повідомити командуванню, що начебто отримав уламкове "поранення".

Та я, бляха, думаю ї*анути рукою по якому-небудь кутку і виїхати. Сказати, що мені уламком перебило її… Або зах**рити собі самому у ногу уламок, молотком забити,

– перелічує варіанти окупант.

Його дівчина відповідає, що краще все ж вистрілити у ногу. Однак російський військовий, схоже, уже добре вивчив це питання: "Так не прокотить. Це самостріл буде, так не можна".

При цьому "герой" розмови навіть хоче отримати грошову винагороду за своє "поранення" – розповідає про 3 мільйони рублів відшкодування від Росії за ушкодження на полі бою.

Окупант вигадав новий спосіб втекти з війни в Україні: слухайте перехоплення СБУ

До слова, у Службі безпеки України підкреслили, що саме такі "герої" прийшли з війною в Україну – здатні лише знущатися з беззбройних мирних українців. Однак коли доводиться зустрітись у бою з нашими військовими, то шукають будь-яких можливостей якнайшвидше втекти у Росію.

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