Російські військкомати роблять спроби набрати чергове "гарматне м'ясо" для війни проти України. Перспектива стати фаршем після зустрічі з нашими героями починає лякати росіян більше, аніж можлива кримінальна відповідальність.

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Повістка через двері

Росіянин зняв відео про те, як до нього додому прийшли вручати повістку. Він не відкрив дверей та сказав, що не збирається йти на війну.

В мене друг в лікарні без руки лежить, а брат його на кладовищі лежить. Йдіть на**й зі своєю повісткою, я ні в яку Україну воювати не поїду,

– сказав він.

Капітан, який прийшов із повісткою, пригрозив кримінальною відповідальністю, на що росіянин наївно заявив, що живе у правовій країні та буде відстоювати свою позицію в суді.

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