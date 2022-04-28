В Росії повістки можуть вручати не всі, а лише представники військкоматів і місцевих адміністрацій. Проте навіть у їхньому законодавстві нічого не вказано щодо таких повноважень у працівників ЖКГ.

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Пропонувала казати, що не спрацював дзвінок

В обов'язки головної героїні цієї історії Уляни входить прибирання під'їздів, ліфтів та дворів. Проте її начальниця ділянки попросила допомогти в незаконній справі – рознести по квартирах повістки. Таких "листів щастя" із російського військкомату їй видали кілька сотень.

Уляна взяла ці повістки й частину з них викинула. Також вона одразу проконсультувалася з правозахисниками. До деяких із одержувачів вона все ж прийшла.

Я можу сказати, що мені не відчинили двері, але якщо мене перевірятимуть, скажіть, що вас сьогодні не було вдома, у вас не працював дзвінок, ви спали безпробудним сном, щоб мене теж не підводити. Я просто опущу її до вас у скриньку, а звідти її можуть "викрасти",

– казала жінка потенційним призовникам.

Також вона багатьом людям передала контакти гарячої лінії організації "Солдатські матері Петербурга". Ця організація допомагає родичам росіян, які потрапили в полон чи постраждали в армії Росії.

Росіяни не хочуть іти на смерть

У країни-агресора виникли певні проблеми з призовом. Адже багато молодих людей вже знають, що їх можуть відправити на війну в Україну. Тому максимально намагаються уникнути цього шляху до безславної загибелі.

16 квітня у мережі набув розголосу запис хлопця, якому прийшли вручати повістку. Молодий чоловік кричав через замкнені двері, що не піде на війну. Мовляв, його друг вже у лікарні без руки лежить, а брат на кладовищі.

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