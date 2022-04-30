Дефіцит

Перехоплені СБУ розмови окупантів свідчать про те, що кількість "вантажу 200" стає критичною для Російської Федерації. Нестачу особового складу військ кремль намагається компенсувати учасниками приватних військових кампаній та примусово мобілізованими мешканцями ОРДЛО.

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Росіяни прекрасно розуміють, із яким масштабом втрат стикнулися, і приховати це – вже неможливо. Ба більше, у Кремлі розуміють, що наразі не мають фактичного мобілізаційного контингенту, щоб якимось чином вирівняти ситуацію.

Відповідно, Москва намагається перекрити ці прогалини учасниками приватних військових кампаній на кшталт ПВК "Ліга" (колишня "Вагнер"), членами так званого "кадирівського спецназу" і, передусім, мобілізованими мешканцями тимчасово окупованих територій Луганської й Донецької областей.

Мобілізація смертників

Стосовно мобілізованих окупантами мешканців ОРДЛО, є певна статистика, що кардинально відрізняється від офіційних даних ГУР Міноборони України, яке заявило, що так звана примусова мобілізація провалилася.

Нагадаю, нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що план з мобілізації 26 000 "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ Росії фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18 – 65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в армії окупанта.

Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО Росії. Це завдання не виконане, – йдеться у заяві ГУР.

Утім в планах мобілізації "ДНР" та "ЛНР", згідно інформації з відкритих джерел, йдеться про нарощування чисельності 1-го й 2-го армійських корпусів квазі республік до 100 тисяч, а не на 26 тисяч, як про це повідомляв ГУР МОУ.

Ба більше, 19 березня 2022 року ватажок квазі утворення "ДНР" Пушилін вніс зміни до "указу" №30 "Про спеціальні формування". Згідно внесених змін мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 65 років, хоча раніше було до 55 років. Повідомляється, що служба проходитиме у спеціальному формуванні так званих "МВС ДНР".

Гарматне м'ясо

За інформацією командувача Об'єднаних сил Володимира Кравченка, до початку активної фази російсько-української війни Генштаб Збройних сил Росії сформував та тримає на окупованих територіях Луганської і Донецької областей два армійські корпуси – 1-ий (Донецьк) та 2-й (Луганськ). Їх загальна чисельність – понад 35 тисяч осіб. Корпуси оперативно підпорядковані 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС Росії.

Нескладно порахувати, що число примусово мобілізованих – причому йдеться про призов усіх чоловіків віком від 18 до 65 років – складає щонайменше 50 – 60 тисяч.

Наразі в ОРДЛО примусово мобілізують навіть студентів вищих навчальних закладів. На відміну від України, де за законом, студенти вишів не підлягають мобілізації.

От у цьому, шановні мої краяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і є головна відмінність країни-окупанта й демократичної України. Україна – піклується про своїх дітей. І чудово розуміє, що кидати на передову, навіть в умовах російської навали, коли чисельність особового складу рашистів вп’ятеро перевищує чисельність українців, фактично непідготовлених дітей – немає жодного сенсу. А росіяни женуть мешканців окупованих районів, як худобу на забій.

Нагадаю, що цього тижня незаконні збройні формування вчергове зазнали суттєвих втрат на теренах Луганщини. Як повідомлялося раніше, українські захисники 28 квітня, відбили 9 атак російських окупантів на Донецькому і Луганському напрямках.