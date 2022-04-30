НАТО в Україні вже реальність

Не треба об'їжджати Велику Британію, Канаду, Німеччину, Норвегію, Швецію (не є членом НАТО – 24 канал), Словаччину, Чехію, Польщу, інші держави – треба просто приїхати в одну з частин Збройних Сил України. Там уже буде все.

Радимо Скільки часу має путінський режим перед неминучою загибеллю його армії в Україні

Настав історичний момент. Україна тепер не лише Захід – ми тепер посилено переходимо на НАТОвське озброєння. І наслідки цього далекосяжні.

Найголовніше, про що говорять представники Пентагону, зокрема Ллойд Остін. Ну, звичайно, він сказав (і я це підтверджую): "Зустріч (40 міністрів оборони на базі Рамштайн у Німеччині – 24 канал) історична. Потрібно допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій Російською Федерацією, та підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів".

Не пропустіть Так працює справедливість: усі кати українського народу будуть покарані

Путін підписав собі вирок

Нарешті словами зафіксували те, що сталося: "Для Росії це війна особистих амбіцій (діда війни, повелителя бункера) Путіна. Для України – це необхідність захищати свій суверенітет та демократію. Ставки виходять далеко за межі України та навіть Європи. Російське вторгнення необґрунтоване, безвідповідальне та протиправне. Це атака проти світового порядку, заснованого на правилах, та виклик для вільних людей по всьому світу. Країни-однодумці об'єднані в підтримці України, у цій боротьбі проти імперської російської агресії".

Що це означає? Що ключове рішення щодо демонтажу путінського режиму не тільки ухвалене теоретично, а нарешті є розуміння, якими інструментами це буде досягнуто.

Актуально – військовий експерт порівняв артилерію НАТО із російською: дивіться відео