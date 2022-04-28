Що ж… дурний думкою багатіє. Але тут навіть не про те. Річ у тім, що Путіна дуже налякав "рейв" у Рамштайні.

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Росіянам страшно

Чисельно, він побачив союзників України та якісно, ​​він зрозумів, що це значить. Ні, це не обіцяє виряджання до України легіонів НАТО, які вже через місяць стоятимуть під Москвою.

Це обіцяє значне спрощення отримання сучасної та високотехнологічної зброї від країн НАТО і не тільки.

І тут включаються інстинкти самозбереження. Якщо Україна з запасом радянської техніки та озброєнь, а також енної кількості свого технічного потенціалу і поставок від партнерів змогла не просто вистояти під натиском "другої" армії у світі, а й зламати її наступ, то, що буде за іншого технічного та технологічного забезпечення?

Час Путіна швидко минає

Далі, одразу за інстинктом самозбереження включається раціоналізм та залишки здорового глузду, хоча, не в потрібному напрямку.

Справа в тому, що навчання екіпажів і розрахунків займає час. Базове оволодіння навичками – це тиждень – два, глибше вивчення техніки – місяць і більше. Саме місяць і півтора має путінський режим перед неминучою загибеллю його угруповання в Україні.

І саме з цієї причини в російській пропаганді зараз намагаються культивувати фейк про легіони НАТО, які у травні чи червні йдуть маршем на Москву – за місяць, щонайбільше півтора Україна вже матиме перші боєздатні підрозділи зовсім іншої армії.

Тому Путін і продовжує традиційно залякувати країни НАТО ядерною зброєю замість того, щоб тікати з України поки не пізно. Адже коли буде пізно, він залишиться навіть без того, що називалося колись другою армією у світі.

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