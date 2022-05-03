В частности, это касается разговора оккупанта Ивана Клименко с матерью. Он сторонник нацизма и заявлял, что Украину и украинцев нужно стереть с лица земли.

"Всю Украину нужно вытравить до самого Львова": Россия набирает в армию откровенных нацистов

Он узнал, что СБУ перехватила и обнародовала его разговор и очень переживает на этот счет, спрашивая мнение своих друзей:

– Привет, Полина! Взгляни, пожалуйста, что там обо мне СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в которой ты говоришь, что всех перебьешь и убьешь. Что ты есть и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это мягко говоря. Там твои фото даны.

Другой друг тоже не слишком его поддержал и спросил, зачем он ему вообще написал. Также он заявил, что предупреждал его о том, что служба в армии – не шутки, и нужно думать, что говоришь и что пишешь.

Сейчас Иван гуглит статьи Уголовного кодекса России, чтобы понять, сколько лет ему грозит за разжигание ненависти и пропаганду нацизма. В СБУ посоветовали ему загуглить, сколько лет "светит" за нарушение законов и обычаев войны по международному праву.

Переписка оккупанта с друзьями: скриншоты СБУ

Чем "отличился" оккупант Иван Клименко

Контрактник по русской глубинке Иван Клименко служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой вооруженных сил России и всегда участвует в военных парадах в Москве. Он имеет несколько страниц в социальных сетях, часть из которых под фейковыми именами. Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.

Во время разговора с его матерью, перехватившей СБУ, оккупант грозился стереть украинцев с лица земли. В частности, женщин и детей. Также он говорил, что мечтает вырезать свастику на лбу убитых украинцев.

Нам нужно всех убивать: и детей и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть,

– сказал он.

Последние перехваченные разговоры СБУ:

В беседе с родственником россиянин рассказал, что в его полку не осталось ни одного исправного танка. Последнюю рабочую технику он лично сломал вместе со своим напарником, чтобы их не отправили на фронт.

Находящийся под Изюмом оккупант рассказал, что российские военнослужащие больше не хотят идти в наступление. Но их руководство угрожает отказникам расстрелом .

В Запорожской области перехватили разговор, где один оккупант объясняет другому, почему так долго везут тела погибших. Умерших россиян забирают небольшими партиями, чтобы скрыть потери .

Россиянин, который сейчас находится в Украине, придумал новый способ, как убежать домой. Он решил повредить себе какую-нибудь из конечностей и сообщить командованию, что якобы получил обломочное "ранение".

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