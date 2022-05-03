В частности, это касается разговора оккупанта Ивана Клименко с матерью. Он сторонник нацизма и заявлял, что Украину и украинцев нужно стереть с лица земли.
"Всю Украину нужно вытравить до самого Львова": Россия набирает в армию откровенных нацистов
Он узнал, что СБУ перехватила и обнародовала его разговор и очень переживает на этот счет, спрашивая мнение своих друзей:
– Привет, Полина! Взгляни, пожалуйста, что там обо мне СБУ в ютуб выложила.
– Запись звонка с твоей матерью, в которой ты говоришь, что всех перебьешь и убьешь. Что ты есть и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это мягко говоря. Там твои фото даны.
Другой друг тоже не слишком его поддержал и спросил, зачем он ему вообще написал. Также он заявил, что предупреждал его о том, что служба в армии – не шутки, и нужно думать, что говоришь и что пишешь.
Сейчас Иван гуглит статьи Уголовного кодекса России, чтобы понять, сколько лет ему грозит за разжигание ненависти и пропаганду нацизма. В СБУ посоветовали ему загуглить, сколько лет "светит" за нарушение законов и обычаев войны по международному праву.
Переписка оккупанта с друзьями: скриншоты СБУ
Чем "отличился" оккупант Иван Клименко
Контрактник по русской глубинке Иван Клименко служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой вооруженных сил России и всегда участвует в военных парадах в Москве. Он имеет несколько страниц в социальных сетях, часть из которых под фейковыми именами. Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.
Во время разговора с его матерью, перехватившей СБУ, оккупант грозился стереть украинцев с лица земли. В частности, женщин и детей. Также он говорил, что мечтает вырезать свастику на лбу убитых украинцев.
Нам нужно всех убивать: и детей и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть,
– сказал он.
Последние перехваченные разговоры СБУ:
- В беседе с родственником россиянин рассказал, что в его полку не осталось ни одного исправного танка. Последнюю рабочую технику он лично сломал вместе со своим напарником, чтобы их не отправили на фронт.
- Находящийся под Изюмом оккупант рассказал, что российские военнослужащие больше не хотят идти в наступление. Но их руководство угрожает отказникам расстрелом .
- В Запорожской области перехватили разговор, где один оккупант объясняет другому, почему так долго везут тела погибших. Умерших россиян забирают небольшими партиями, чтобы скрыть потери .
- Россиянин, который сейчас находится в Украине, придумал новый способ, как убежать домой. Он решил повредить себе какую-нибудь из конечностей и сообщить командованию, что якобы получил обломочное "ранение".
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