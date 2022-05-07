Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов, который просто поражает жестокостью.

Кстати Российский оккупант рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал мирное население Украины

Оккупанты хвастаются убийством женщин

В телефонном разговоре российский командир рассказывает жене, как захватчики убили мать на глазах детей.

Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили,

– сказал оккупант.

Не менее шокирует и реакция его жены. Она совершенно спокойно воспринимает это преступление, даже оправдывая его.

"Конечно, она считается… тоже враг", – добавила россиянка.

В СБУ добавляют, мозги россиян настолько промыты, что у них появляются мысли, что каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти только потому, что он или она – украинцы. Потом граждане государства-агрессора еще удивляются, почему "местное население озлоблено".

Другой перехваченный разговор СБУ

Это уже далеко не первый перехваченный шокирующий разговор. К примеру, контрактник Иван Клименко в разговоре с матерью тоже отметился жестокостью. Он пригрозил химической атакой "Азовстали" в Мариуполе. Также цинично добавил, что "надо всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд". Оккупант желает "вытравить всю Украину до Львова. Чтобы ее не было на карте".

Далее военный собрался с ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев. При этом мать оккупанта толерантна к зверским намерениям своего сына.

Кстати, Клименко заволновался, когда узнал, что СБУ перехватила его разговор. В переписке он уже просил друзей посмотреть эту информацию. Боялся, что в России его за такие высказывания осудят. Иван гуглил статьи уголовного кодекса России, чтобы понять, сколько лет ему грозит. К слову, в СБУ посоветовали ему загуглить, сколько лет светит за нарушение законов и обычаев войны по международному праву.

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