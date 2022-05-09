Як повідомили в оперативному командуванні "Південь" ракетний комплекс "Бастіон" розташований у тичасово окупованому Криму. Стріляли надзвуковими ракетами "Онікс", які призначені для надводних цілей.

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Ворог продовжує нищити інфраструктуру

Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення,

– кажуть у ЗСУ.

Українців та одеситів, зокрема, просять бути дуже обережними. Як тільки лунає сигнал про повітряну небезпеку, потрібно одразу вирушати в укриття. У командуванні "Південь" наголосили: існує велика загроза повторних ракетних ударів. Під атакою знову може опинитись Одещина.