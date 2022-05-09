Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал. Є ймовірність, що може працювати ППО, слід дочекатись офіційної інформації.

Раніше Загроза ракетних ударів по Одещині висока, – Братчук

Через загрози в Одесі оголосили довгу комендантську годину

Зазначимо, що всього за кілька хвилин до повідомлення про вибухи на Одещині, в області зазвучали сирени. Це сталось о 9:08.

Саме через загрози ракетних ударів та можливі диверсії в Одесі оголосили тривалу комендантську годину. Вона триває з 22:00 8 травня до 5:00 10 травня. На це час у місто не прибуватимуть навіть потяги Укрзалізниці, їх скасували.

Небезпека ракетних ударів – висока

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, небезпека завдання ракетних ударів по Одесі та області залигається високою. Він закликав місцевих жителі не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу та одразу вирушати до укриттів.

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За попередню добу ворог атакував ракетами Одещину 9 разів

Попередня доба була для одеситів дуже неспокійною. Ворог 9 разів обстрілював регіон ракетами. Частину з них збили Повітряні сили ЗСУ, проте були і "прильоти". Так ракети пошкодили газопровід, електричну підстанцію, зазнали руйнувань житлові будинки.