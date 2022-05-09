О взрывах сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 канал. Есть вероятность, что может работать ПВО, следует дождаться официальной информации.

Ранее Угроза ракетных ударов по Одесской области высокая, – Братчук

Из-за угроз в Одессе объявили длительнный комендантский час

Отметим, что всего за несколько минут до сообщения о взрывах в Одесской области в области зазвучали сирены. Это произошло в 9:08.

Именно из-за угроз ракетных ударов и возможных диверсий в Одессе объявили длительный комендантский час. Он продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. В это время в город даже не будут прибывать поезда Укрзализныци, их отменили.