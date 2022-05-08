Он призвал местных жителей не пренебрегать воздушной тревогой, быть внимательными и осторожными и не вестись на провокации врага.
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Угрозы ракетного обстрела – высокие
Враг постоянно пытается угрожать ракетными ударами и использует воздушную разведку. Сигналы тревоги раздаются уже более суток.
Также в Приднестровье россияне проводят перегруппировку и разнообразные маневры, чтобы отвлекаться от событий, происходящих на восточном фронте. При этом Россия угрожает нанесением ракетных ударов с акватории Черного моря. Поэтому ОВА Одесской области призывает горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Не пренебрегайте правилами безопасности и уходите в укрытие, когда слышите сигналы воздушной тревоги. Мы знаем и понимаем, что все эти дни враг будет и дальше угрожать нам нанесением ракетных ударов,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Также он призвал не пренебрегать правилами поведения во время удлиненного комендантского часа, который стартует 8 мая в 22:00.
Не ведитесь на возможные провокации врага и соблюдайте информационную гигиену,
– добавил спикер ОВА.
Ситуация в Одесской области:
- Ночь в Одессе и Одесской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги звучали почти всю ночь.
- Всего за прошедшие сутки, 7 мая, россияне пустили на Одесщину 10 крылатых ракет. 4 из них оккупанты выпустили по области, остальные 6 ракет прилетели в город.
- 2 вражескими ракетами враг нанес удар по Одесскому аэропорту.
- Еще 4 вражеские ракеты попали в мебельное предприятие. Ударная волна и обломки здания повредили расположенные рядом многоэтажки.
- Стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу с использованием стратегической авиации.
- К счастью, пострадавших в результате этих обстрелов нет. Военные считают, что цель обстрелов мирных городов – не только повреждение гражданской инфраструктуры, но и психологическое давление на население, чтобы оно не могло эффективно обеспечивать тылы своей армии.
- При обстреле города российские хакеры пытались атаковать сайт Одесского городского совета.
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