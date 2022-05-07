Об этом рассказали в Одесском городском совете со ссылкой на официальное сообщение оперативного командования "Юг".
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Так, 7 мая по Одессе нанесли ракетный удар 6 ракет с применением стратегической авиации. Известно, что из них:
- 4 ракеты попали в частное предприятие по производству мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изуродовало многоэтажные дома рядом;
- еще 2 ракеты поразили поврежденную взлетно-посадочную полосу и центр управления полетами Одесского аэропорта.
На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. В результате ударов вспыхнул пожар на примерно 900 квадратных метрах. Произошло это на предприятии, которое занимается изготовлением мебели, а значит взрывоопасно.
Возгорание успешно удалось ликвидировать, однако разбор завалов все еще продолжается. К ликвидации последствий авиаударов было привлечено более 60 спасателей.
Обстрел Одессы: главное
Российские захватчики активизировали авиаудары по Одессе и области. Вражеские "прилеты" фиксируют почти каждый день, в частности:
- 2 мая российский снаряд попал в жилой дом. В результате удара погиб 15-летний парень, а 17-летняя девушка попала в больницу.
- 3 мая россияне выпустили по регионам 18 крылатых ракет. Тогда "прилетело" и в Одесскую область.
- 4 мая враг также атаковал Одесщину. Было несколько ракетных ударов. К счастью, обошлось без жертв.
- Вечером 6 мая оккупанты ударили двумя ракетами по Одесскому району. Пострадавших тоже нет.
- Несколько прилетов было и 7 мая. Звуки взрывов раздались около 11:38, а затем примерно в 14:20.
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